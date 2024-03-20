 

Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка

20.03.2024, 12:30, Новости дня
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Солист группы “Руки вверх!” Сергей Жуков присутствовал на премьере сказки “Летучий корабль”. Продюсер “Новой Фабрики звезд”был в компании своих детей – 15-летней Ники, 13-летнего Энджела и 9-летнего Мирона.

Его супруга Регина осталась дома с младшим сыном Эваном, который появился на свет в конце прошлого года. У певца также есть старшая дочь Александру от первого брака, которая живет в Америке.

Ника заявила, что прибавление в семье оказало положительное влияние на их жизнь. Она рассказала, что она и ее отец стараются проводить больше времени дома, помогать маме и уделять внимание брату. Она отметила, что младший брат очень похож на нее внешне.

Сергей Жуков рассказал, что после рождения пятого ребенка он чувствует спокойствие и уверенность в том, что оставляет хорошее наследие. Он подчеркнул, что дети – это лучшее, что с ним случилось, и отметил, что они с супругой уделяют внимание воспитанию детей, не уставая друг от друга и не ссорясь.

Автор многочисленных хитов также поделился своим опытом воспитания детей. Певец убежден, что с годами и прибавлением детей их отношение к воспитанию и заботе о них стало более ответственным, также стало больше взаимопонимания. Он подчеркнул важность поддержки и понимания в семье, чтобы дети чувствовали себя любимыми и защищенными.


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