 

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

20.03.2024, 12:30, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о планах развития образования в столице. По его словам, одним из приоритетов станет совершенствование системы профильного и предпрофессионального образования.

“Сегодня в более чем 70% столичных школ уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа– и ИТ-классы”, – отметил градоначальник.

Также продолжится развитие Московской электронной школы (МЭШ). На платформе зарегистрированы более трех миллионов учителей, учащихся и их родителей. Сервисом пользуются более 4,5 миллиона раз в день, уточнил Собянин.

Столичные колледжи продолжат модернизировать под требования работодателей. В учреждениях среднего профессионального образования дополнительно создадут 19 тысяч бюджетных мест.

“Кроме того, запустим программу по капитальному ремонту московских школ — в 2024-м работы начнутся в 50 зданиях”, – рассказал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что для школьников создали 42 виртуальные лаборатории в “Московской электронной школе” (МЭШ). Они позволяют проводить и повторять эксперименты онлайн.


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