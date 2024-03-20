 

Звезду сериала “Слово пацана” Кологривого после дебоша в баре задержала полиция

20.03.2024, 11:30, Новости дня
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Артист Никита Кологривый в очередной раз стал широко обсуждаемой в прессе фигурой. Правда на этот раз действия артиста могут иметь вполне серьезные для него последствия.

Да иформации, которая появилась в прессе, Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта. Сотрудники заведения рассказали, что он применял физическое воздействие на них, а также, находясь в недаекватном состоянии, в грубой навязчивой форме проявлял интерес к женской половине персонала. Одну из женщин актер укусил за ногу — сейчас она проходит медицинское освидетельствование.

На обнародованном в телеграм-каналах видео Кологривый устраивает потасовку с мужчинами, одного из них бьет головой, также сбивает со стола стоящие предметы. По словам свидетелей, все началось с того, что Кологривый подошел к сотруднице ресторана, которая уже закрыла смену, улегся к ней на колени и “пытался склонять к близости”. Получив отказ, он стал заламывать ей руки и трогать ее тело.

Агент Кологривого Алла сообщила журналистам, что все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон. “Это очередная придуманная и раздутая история”, – цитирует девушку пресса.

Тем не менее, уже имеются официальные данные от МВД региона. Сотрудники правоохранительных органов рассказали изданию “Коммерсант-Сибирь”, что на Кологривого поступило заявление нарушении общественного порядка.

“В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего”, — говорится в сообщении. По предварительным данным, Никите Кологривому может грозить 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство.


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