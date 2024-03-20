Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста

Уткин стремился избавиться от набранных килограммов. При этом вечером 19 марта случилась трагедия — у Василия оторвался тромб. Несмотря на усилия врачей, спасти журналиста не удалось.

Один из первых, кто выразил свои соболезнования, был Иван Ургант, который хорошо знал Уткина лично. Его слова оказались пронизаны горькой грустью из-за ухода друга. Иван откровенно рассказал о последнем разговоре с Василием.

По словам Урганта, разговор состоялся с Василием неделю назад без какой-либо на то причины. При этом, как подчеркнул шоумен, они не общались с журналистом уже два года или даже дольше. “Да мы, собственно, вообще редко говорили. Поздравляли иногда друг друга с днем рождениями. Сообщениями. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад к его пятидесятилетию, и подумал, что срочно должен Васе позвонить. Ну и позвонил”, — цитируют Урганта СМИ.

Ведущий добавил, что в тот момент Василий удивился, но обрадовался. Спортивный комментатор и его друг обменялись анекдотами. После этого Ургант спросил Уткина, живет ли он по-прежнему в Хамовниках. “Потому что я тоже живу в Хамовниках, а это что-нибудь да значит!”, — акцентировал внимание Иван. Позже Василий рассказал ему, что после интервью у Гали Юзефович ему на день рождения подарили уже целых пять книг ”Сильмариллион”.

Шоумен признался, что не знал, что Уткин любит Толкиена, а также забыл про его день рождения. “А потом мы попрощались и я подумал о том, почему я так редко звоню Васе, и почему мне так не хватает его в кадре. И за кадром тоже. Хлесткого, точного, ироничного. Надо будет обязательно ему это все в следующий раз сказать. Обязательно”, — резюмировал ведущий.