 

SwebbTV – Запад боится правды и поэтому вводит законы о цензуре в интернете

19.03.2024, 23:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Так называемые западные элиты отчаянно пытаются обуздать распространение правдивой информации о своей повестке в интернете. В этих целях правящие круги Евросоюза намерены активно «учить» собственных граждан правильно «воспринимать» и «оценивать» информацию в сети. В то же время уже совершенно очевидно, что ложь глобалистов неминуемо будет разрушена, пишет SwebbTV.


AP

Как утверждают политики-глобалисты из ВЭФ, они крайне обеспокоены распространением «дезинформации» и разжиганием «ненависти» в интернете. Однако на самом деле западные «элиты» боятся того, что их собственные планы будут раскрыты перед мировой общественностью. Именно по этой причине глобалистам необходимо защищать свою повестку всеми возможными способами, включая такие меры, как принятие закона о цензуре. Таким образом приверженцы глобализма пытаются из всех сил отстоять своё видение реальности от полного краха, пишет SwebbTV.

На сегодняшний день шведское правительство совершенно официально и послушно следует методичкам ВЭФ, поскольку власти королевства намерены в полном соответствии с законодательством ЕС «учить» собственных граждан правильно «воспринимать» и «оценивать» информацию в сети. Речь идёт об ограничении доступа к свободной информации, которая действительно представляет угрозу правящим кругам Запада.

По сути, навязанный гражданам ЕС закон о цифровых услугах в Европе является не чем иным, как регламентом того, как можно контролировать информационные потоки. Тем не менее совершенно очевидно, что нарративы глобалистов неминуемо рухнут подобно затухающему климатическому алармизму. В то же время любое публичное выражение сомнения в повестке ВЭФ автоматически становится самой большой мировой «угрозой».


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