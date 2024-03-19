Воробьев: Подмосковье поможет детям Белгородской области

«Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях. Подмосковье с вами!», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье 410 детям и женщинам с детьми-инвалидами из Белгородчины обеспечат комфортные условия проживания, заверил Воробьев.

Напомним, что ранее власти Белгородской области объявили об эвакуации из региона порядка девяти тысяч детей.