 

Воробьев: Подмосковье поможет детям Белгородской области

19.03.2024, 22:05, Новости дня
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«Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача — позаботиться о детях. Подмосковье с вами!», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье 410 детям и женщинам с детьми-инвалидами из Белгородчины обеспечат комфортные условия проживания, заверил Воробьев.

Напомним, что ранее власти Белгородской области объявили об эвакуации из региона порядка девяти тысяч детей.


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