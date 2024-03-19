Австралийский канал разгневал Киев российским взглядом на украинский конфликт

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Австралийский телеканал ABC выступил в защиту документального фильма об украинском конфликте, который накануне был показан в эфире и вызвал возмущение у Киева. Представители компании заявили, что картина, показывающая жизнь российских солдат и мирных жителей, является «сложной, но обоснованной», пишет The Guardian.



AP

Представители австралийского телеканала ABC выступили в защиту документального фильма об украинском конфликте. Они отреагировали на обвинения представителей Киева, окрестивших работу «пропагандой» и «мусором», пишет The Guardian.

Накануне в эфире ABC состоялся показ фильма «Украинская война: другая сторона». Его автор, британский режиссёр Шон Ланган, пообещал предоставить «человеческий взгляд» на жизнь на российской линии фронта, поясняет издание.

Фильм вызвал негодование у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и пожаловался министру связи страны Мишель Роуленд.

В ответ ABC заявили, что «сложный, но обоснованный» фильм Лангана является важным вкладом в освещение конфликта. «Он предлагает редкую возможность взглянуть на жизнь российских солдат во время войны», — отметил представитель телеканала.

Он также напомнил, что ранее фильм уже демонстрировался на международном уровне. «Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право посмотреть его и составить собственное мнение», — добавил представитель ABC.