 

Австралийский канал разгневал Киев российским взглядом на украинский конфликт

19.03.2024, 17:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Австралийский телеканал ABC выступил в защиту документального фильма об украинском конфликте, который накануне был показан в эфире и вызвал возмущение у Киева. Представители компании заявили, что картина, показывающая жизнь российских солдат и мирных жителей, является «сложной, но обоснованной», пишет The Guardian.


AP

Представители австралийского телеканала ABC выступили в защиту документального фильма об украинском конфликте. Они отреагировали на обвинения представителей Киева, окрестивших работу «пропагандой» и «мусором», пишет The Guardian. 

Накануне в эфире ABC состоялся показ фильма «Украинская война: другая сторона». Его автор, британский режиссёр Шон Ланган, пообещал предоставить «человеческий взгляд» на жизнь на российской линии фронта, поясняет издание.

Фильм вызвал негодование у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Он потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсоном и пожаловался министру связи страны Мишель Роуленд.

В ответ ABC заявили, что «сложный, но обоснованный» фильм Лангана является важным вкладом в освещение конфликта. «Он предлагает редкую возможность взглянуть на жизнь российских солдат во время войны», — отметил представитель телеканала. 

Он также напомнил, что ранее фильм уже демонстрировался на международном уровне. «Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право посмотреть его и составить собственное мнение», — добавил представитель ABC.


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