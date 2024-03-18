 

Samnytt – шведские фермеры последовали примеру других европейских аграриев и вышли на протесты

18.03.2024, 20:20, Новости дня
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В Швеции прошли протестные акции фермеров, которые требуют повышения рентабельности сельского хозяйства за счёт снижения налогов и уменьшения влияния брюссельской бюрократии, пишет Samnytt. Первого мая шведские аграрии планируют провести демонстрацию уже в столице королевства Стокгольме.


AP

В Швеции в минувшие выходные прошли протесты фермеров в южных провинциях Сконе и Смоланд. Всего на демонстрации выехали примерно 60 тракторов. Это был уже второй раз, когда шведские аграрии собрались, чтобы выразить своё недовольство текущим экономическим курсом королевства, передаёт Samnytt.

Помимо прочего, работники сельского хозяйства выступают за снижение налогов в их сфере. На одном из тракторов был замечен баннер с надписью: «Нет фермеров — нет еды — нет будущего». По словам организаторов акции, шведские фермеры требуют повышения рентабельности сельского хозяйства и устали от брюссельской бюрократии с чрезмерным количеством различных навязываемых Евросоюзом правил. 

Шведские фермеры недовольны импортом продовольственных товаров из остального мира, что создаёт для них проблемы. Как сообщается, очередная акция протеста аграриев пройдёт 1 мая в центре Стокгольма.


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