Трамп наводит ужас на Европу, даже не будучи президентом

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Дональду Трампу не нужно быть лидером США, чтобы влиять на Европу: его недавние заявления по поводу НАТО спровоцировали в Старом Свете настоящую панику, заставив Германию задуматься о создании собственной системы ядерного сдерживания, чтобы больше не пришлось полагаться на американскую, пишет The Guardian. Как констатирует обозреватель издания, скандальные заявления экс-президента и реакция на них в Европе свидетельствуют о том, что Европа и Америка сильно разошлись по украинскому вопросу — и сулят им геополитический раскол.



AP

Несмотря на то что Дональд Трамп пока не вернулся на президентский пост, он по-прежнему сохраняет способность подрывать доверие европейцев к лидерской роли Америки на мировой арене — и он в полной мере продемонстрировал это своими недавними обещаниями, что, став президентом, не будет мешать РФ в случае её нападения на те страны НАТО, которые не вносят достаточно серьёзный вклад в расходы альянса, пишет The Guardian.

Как подчёркивает обозреватель британского издания, после таких заявлений Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности немецкие политики всерьёз обсуждали возможность создания отдельной от Америки системы ядерного сдерживания. По мнению американских экспертов, такие разговоры чётко продемонстрировали, насколько глубокие опасения насчёт реальной готовности Вашингтона поддерживать своих европейских союзников создаёт Трамп.

Царившие в этом году в Мюнхене настроения также стали отражением раскола между США и Европой по украинскому вопросу: если Старый Свет конфликт подтолкнул к сплочению, в Америке он стал «яблоком раздора», а следом — и предметом торга между республиканцами и демократами, говорится в материале The Guardian. Европейцы считают поведение Трампа и его сторонников внутри Республиканской партии, которые сознательно препятствуют принятию нового пакета помощи для Киева ради политической выгоды, неприемлемым, и предупреждают, что за эти игрища придётся заплатить тысячами жизней.

Западные аналитики полагают, что хаос, который провоцирует Трамп, может принести Европе и кое-какие выгоды в виде наращивания военных расходов и укрепления самостоятельности в оборонном плане. Вместе с тем, как предупреждают эксперты, Европа ещё очень далека от того, чтобы справляться с исходящей от РФ угрозой без участия США, — а если Старый Свет всё же сумеет добиться большей автономии, это может лишить США базы для сохранения всемирного влияния.