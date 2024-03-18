 

В «Непокорённой Франции» раскритиковали Макрона за заявления по Украине

18.03.2024, 5:59, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Координатор «Непокорённой Франции» упрекнул президента Эммануэля Макрона за «контрпродуктивные» слова о возможной отправке войск на Украину, пишет Europe 1. Вместо того, чтобы поставить Россию в незащищённое положение, они указали на разногласия среди союзников по ЕС и НАТО, которые отказались поддержать предложение Макрона.


AP

Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину «безответственны и контрпродуктивны», заявил в интервью Europe 1 координатор партии «Непокорённая Франция» Манюэль Бомпар. Он объяснил, что вместо «стратегической неоднозначности» и незащищённости Путина такое заявление привело к кардинально противоположному результату.

Страны ЕС и НАТО опровергли любые планы по отправке военных на Украину, таким образом сняв неоднозначность. В результате Макрон оказал Путину огромную услугу, продемонстрировав разногласия ЕС и НАТО по вопросу Украины, указывает Бомпар.

С начала конфликта «Непокорённая Франция» призывает к переговорам между противниками, за что её часто критикуют. Бомпар напомнил, что сторонники мира — не сторонники поражения. «Есть другие возможности, а именно дипломатический путь, который мы отстаиваем», — подчеркнул политик.


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