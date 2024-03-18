CNEWS – после заявлений по Украине популярность Макрона падает

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На фоне заявлений о возможной отправке войск на Украину рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона начал снижаться, приводит CNEWS выводы опроса IFOP. За месяц число граждан, «очень недовольных» внешней политикой главы государства, впервые с 2013 года выросло на 4%.



AP

Решения Макрона устраивают не всех французов: его рейтинг снижается из-за внешней политики, анализирует CNEWS результаты исследования Французского института общественного мнения (IFOP) для Le Journal du Dimanche. Согласно опросу, проведённому онлайн с 6 по 14 марта и опубликованному в воскресенье, 28% респондентов удовлетворены, а 72% недовольны работой президента (29% и 71% соответственно в феврале).

Глава IFOP Фредерик Даби объясняет такие результаты в интервью AFP несогласием по украинскому вопросу и возможной отправке западных сухопутных войск, о которой глава государства заявил на конференции в поддержку Украины 26 февраля. Число французов, «очень недовольных» своим президентом из-за внешней политики, выросло в марте на 4% — впервые с сентября 2013 года, по словам Даби. Тогда Франсуа Олланд планировал военное вмешательство в Сирии, что обрушило его рейтинг на 10%.

Популярность премьер-министра страны Габриэля Атталя также снижается. По данным того же опроса, 55% французов недовольны его работой, тогда как 45% ею удовлетворены. В прошлом месяце эти показатели составляли 52% и 48% соответственно, пишет CNEWS.