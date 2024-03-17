 

Более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования

17.03.2024, 22:25, Новости дня
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В дни выборов президента России столичная система электронного голосования отразила более 4,6 миллиона кибератак, сообщил глава Электронного штаба Илья Массух. По его словам, попытки нарушить ход волеизъявления предпринимались с самого начала.

Он обратил внимание, что некоторые кибератаки велись из-за рубежа. Вредоносная активность зафиксирована с 7,4 тысячи IP-адресов, уточнил Массух.

Глава Электронного штаба отметил, что за три дня средства информационной безопасности заблокировали около 1,3 миллиона запросов к системам штаба. Специалисты заподозрили вредоносную активность.

“Ни одного инцидента информационной безопасности за время голосования в Москве не зафиксировано. На ход голосования кибератаки также не повлияли”, – подчеркнул Массух.

Избирательные участки в Москве закрылись в 20:00 17 марта. По предварительным данным, явка превысила 66%. Получено около 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.


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