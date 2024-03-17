 

Третий розыгрыш по программе “Миллион призов” состоится 18 марта

17.03.2024, 19:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве в понедельник, 18 марта, состоится заключительный розыгрыш призов среди тех, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках. Участниками станут те, кто проголосует до 20:00 17 марта.

Победители определяться не позднее 10:00. СМС-уведомления начнут поступать после 12:00 от имени DIT_MOS на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале mos.ru или в процессе голосования с использованием терминала.

Активировать уникальный код необходимо до 23:59 30 апреля. Нужно зайти на сайт программы “Миллион призов”, авторизоваться и нажать кнопку “Активировать код”.

Среди участников электронного голосования разыгрывают одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для впервые голосующих онлайн предусмотрен гарантированный приз в размере тысячи баллов.

Для семейных пар и родителей с детьми состоится специальный розыгрыш. Супруги смогут выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, если оба проголосуют электронно.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Число проголосовавших на выборах в Москве превысило 5 млн человек

17.03 / МГИК: Свыше 4,6 млн избирателей уже проголосовали в Москве

17.03 / Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

17.03 / Словакия всё сильнее движется в сторону России

17.03 / «Всё кончено» — на данном этапе Украине не помогут никакие деньги

17.03 / Пентагон отправил морпехов на Гаити — защищать посольство

17.03 / Этот вопрос пугает французов — французский депутат объяснил, почему не поддержал соглашение между Парижем и Киевом

16.03 / «Расставил приоритеты» — Байден доказал, что для него важнее мигранты, а не охрана границы

16.03 / США восстанавливают военные возможности в Арктике для противостояния России и Китаю

16.03 / Наглядное доказательство дружбы — Ким Чен Ын проехался на подаренном ему Aurus

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика