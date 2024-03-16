 

США восстанавливают военные возможности в Арктике для противостояния России и Китаю

16.03.2024, 20:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Серьёзно обеспокоенный растущими силами РФ и Китая в Арктике, Вашингтон тоже активно пытается восстановить военную мощь в северном регионе, пишет Business Insider. В попытках не отставать от соперников, США вкладываются в создание сил, способных сдерживать Москву и Пекин в холодном регионе, а при необходимости — дать им должный отпор.


AP

В последние несколько лет США уделяют всё больше внимания северу, готовя свои войска к работе в Арктике. Как объясняет Business Insider, этот шаг «отражает растущую обеспокоенность США действиями РФ и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике для торговли, добычи ресурсов и проецирования силы на этот стратегический регион».

И хотя США уделяют особое внимание своему военному присутствию на Аляске и способности проецировать силу на Арктику ещё со времён Второй мировой войны, пик этого внимания пришёлся на период холодной войны. После распада СССР и усиления напряжённости на Ближнем Востоке армия США была поглощена другими заботами, в результате чего её арктическое господство ослабло.

Теперь Вашингтон «надеется восстановить арктические мышцы, которые атрофировались за последние 20 лет», пишет Business Insider. Частью этого процесса является наращивание военного присутствия в регионе для укрепления отношений с такими союзниками, как Канада и Дания, а также использование этого присутствия для сдерживания РФ и Китая.

Учитывая растущее присутствие этих двух стран в регионе, американские военные лидеры забили тревогу с призывом не отставать от соперников. Сегодня США активно реинвестируют в свои силы, работающие в холодную погоду, уделяя особое внимание наращиванию присутствия и мощи, достаточных для эффективного сдерживания конфликта, и обучению солдат сражаться в непредсказуемых условиях, если сдерживание не удастся.


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