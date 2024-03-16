 

Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов

16.03.2024, 19:40, Новости дня
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В Москве в воскресенье, 17 марта, пройдет второй розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе. Участниками станут те, кто проголосует электронно на выборах президента России до 20:00 16 марта.

Победители станут известны не позднее 10:00. После полудня им начнут приходить смс-уведомления с номера DIT_MOS. Для получения приза нужно активировать уникальный код участника на сайте “Миллион призов” до 23:59 30 марта.

Среди участников электронного голосования разыгрывают одну, три, пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Для впервые голосующих онлайн предусмотрен гарантированный приз в размере тысячи баллов, а москвичи старше 60 лет получат скидку в размере тысячи баллов на покупки в аптеках – партнерах акции.

Кроме того, участники электронных выборов в возрасте до 25 лет смогут получить скидку в 500 баллов на оплату подписки в онлайн-сервисах. Один балл равен одному рублю.

Специальный розыгрыш пройдет для семейных пар и родителей с детьми. Супруги смогут выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов, если оба проголосуют электронно.

Первый розыгрыш состоялся в субботу, 16 марта. Победителями стали более 1,6 миллиона человек.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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