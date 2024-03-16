 

Губернатор Московской области с семьей проголосовал на выборах президента

16.03.2024, 19:40, Новости дня
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«Выборы — это всегда важно. А выборы президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется «в бумаге», то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно», – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев также выразил благодарность избирателям и работникам избирательных участков за их работу.

Напомним, что выборы президента проходят три дня и завершатся 17 марта. Ожидается, что более шести миллионов жителей Московской области примут в них участие.

Отметим, что за прозрачностью выборов следят порядка 12 тысяч наблюдателей, а в Одинцове, где голосовал глава Подмосковья, также действует Центр общественного наблюдения.


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