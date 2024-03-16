 

EurActiv – Европа испугалась роста импорта российского зерна и собирается ввести ограничения

16.03.2024, 15:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В пятницу Еврокомиссия объявила, что будет бороться с резким ростом импорта российской сельхозпродукции, в особенности зерна, пишет EurActiv. Всё это напрямую связано с протестами фермеров, которые продолжаются по всей Европе. При этом есть вероятность, что в случае отказа от российского зерна рынок потеряет баланс и цены резко вырастут.


AP

«Европейская комиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из РФ в Европейский союз», — говорится тексте, опубликованном председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Так ЕС собирается бороться с резким ростом импорта российского зерна, пишет EurActiv

Всё это происходит на фоне продолжающихся протестов фермеров, которые происходят по всей Европе, но в особенности бастуют в Польше. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на родине сталкивается с колоссальным давлением со стороны правительства, которое требует его отставки на фоне непрекращающихся митингов, связанных с сельским хозяйством.

Сам Войцеховский на пресс-конференции заявил, что РФ использует своё продовольствие «как оружие» и что Европа должна реагировать на это. Он считает, что такое доминирование одной страны на рынке может привести к «дестабилизации».

Хотя до этого импорт продовольствия под санкции не попадал. Но сейчас Европейская комиссия сталкивается с «растущим давлением со стороны лидеров и законодателей ЕС», которые хотят ввода ограничений на торговлю. В прошлом месяце односторонний запрет ввела Латвия, скоро это может сделать и Польша.

Но при этом комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон выразила сомнение по поводу целесообразности таких ограничений. Она считает, что это может привести к «искажению рынка» и «повышению цен на продукты питания для стран Юга, зависящих от российского импорта».


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