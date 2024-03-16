Le Figaro – «Раздувает угли глобального конфликта в предвыборных целях» — французская оппозиция раскритиковала интервью Макрона

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Эммануэль Макрон дал интервью, которое призвано было успокоить общественность после его недавних громких заявлений о противостоянии России. Однако как пишет Le Figaro, оно, наоборот, лишь вызвало шквал критики со стороны оппозиционных политиков.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2, в котором, в частности, отметил, что Европа должна быть готова отреагировать на обострение напряжённости со стороны России, но при этом не должна быть инициатором военных действий. Однако как пишет Le Figaro, это интервью, призванное успокоить общественное мнение, получилось слишком воинственным и возмутило французскую оппозицию.

Политики правого толка отмечали, что у Макрона мысли при этом явно про выборы и что он «раздувает угли потенциального глобального конфликта в предвыборных целях», как отметил лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти. С ним согласилась политик из партии «Реконкиста!» Марион Марешаль: у неё «сложилось впечатление, что Эммануэль Макрон играет в войну, как в Playmobil».

Бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон предупредил Эммануэля Макрона: «Если мы будем разжигать войну, мы в конечном итоге устроим её сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он этого не делает». По словам Меланшона, его пугает то, что Макрон заговорил о войне, «экзистенциальной для нашей Европы и для Франции».

«Макрон не успокоил. На самом деле Франция дипломатически изолирована», — сказала лидер партии зелёных Марин Тонделье. Глава коммунистов Фабьен Руссель раскритиковал «доведённые до предела безответственность и цинизм» президента. По его мнению, Макрон был бы «готов объявить войну России», чтобы «скрыть свои неудачи во Франции».