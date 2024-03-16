Newsweek – Белоруссия проводит учения на границе с НАТО

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Минск на фоне напряжённых отношений между НАТО и Россией перебросил к границе с Литвой танки и бронемашины, пишет Newsweek. По данным журнала, минобороны страны уточнило, что на западных рубежах Белоруссии пройдут учения, которые продлятся до 5 апреля.



AP

Белоруссия на фоне напряжённости в отношениях между Россией и НАТО разместила танки на границе с Североатлантическим альянсом, пишет Newsweek.

По информации издания, об отправке войск в город Ошмяны, расположенный в 24 км от границы с Литвой, сначала сообщили белорусские активисты, однако позднее информацию подтвердило и министерство обороны страны, которое сообщило, что в районе Ошмян будут проходить учения, которые продлятся до 5 апреля. Согласно заявлениям ведомства, в Ошмянах были размещены танки Т-72Б, а также машины БМП-2.

Как напоминает Newsweek, НАТО в настоящий момент проводит в Европе крупнейшие за несколько десятилетий учения, в которых участвуют более 90 тыс. военнослужащих из 32 стран альянса. Манёвры продлятся до конца мая.

Белорусский президент Александр Лукашенко в минувшем месяце обвинил Польшу в том, что она совместно с США планирует организовать масштабную провокацию, дабы затем возложить ответственность за неё на Россию и Белоруссию.