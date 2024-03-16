JF – взятие Авдеевки воодушевило российские войска и сделало Донецк безопаснее

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Триумф РФ в Авдеевке имел огромное значение — как минимум потому, что Украине стало труднее обстреливать Донецк, а российские войска активизировались вдоль всей линии фронта. Таким наблюдением поделился американский военкор Патрик Ланкастер в эфире Judging Freedom. По его словам, после взятия Авдеевки как стратегически, так и с точки зрения морального духа для РФ «произошёл огромный подъём».

Насколько критичен для общей картины тот факт, что РФ хочет вернуть себе то, что, по её словам, является исторически русским? Российский триумф и украинское поражение в Авдеевке неделю назад или около того — насколько это было важно?

ПАТРИК ЛАНКАСТЕР, американский независимый журналист: Я думаю, что как стратегически, так и с точки зрения морального духа это был огромный подъём. Для РФ ситуация на поле боя буквально переключилась. Кажется, что теперь они действительно активно продвигаются вперёд. Практически с каждой из этих четырёх территорий — Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона* — приходят сообщения о том, что линия фронта меняется, по мере того как РФ захватывает всё новые территории. Это началось с тех пор, как несколько недель назад была взята Авдеевка, и продолжается практически каждый день. Так что это сыграло огромную роль.

Но это поднимает дух не только солдат, но и простых жителей Донецка и Донбасса. Дело в том, что до взятия Авдеевки территория Украины находилась примерно в 8—11 километрах от центра Донецка, и последние 10 лет Украина обстреливала его центр и другие районы города как раз из Авдеевки. Сейчас, к счастью, обстрелы многих из этих районов сократились, потому что Авдеевка больше не принадлежит Украине и линия фронта отодвинута от центра Донецка примерно на 20—23 километра.

Так что теперь основная масса оружия Украины, которое реально может поразить центр Донецка, — это оружие, поставляемое Западом. В частности, как мы видели всего несколько недель назад, когда я был у вас в эфире, это были 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты HIMARS, предоставленные США. То есть это последнее оставшееся оружие, которое сейчас убивает мирных жителей Донецка. И разумеется, к этому добавляется всё более активное использование беспилотников: буквально каждый день украинские беспилотники сбрасывают бомбы на гражданские районы и совершают атаки камикадзе.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).