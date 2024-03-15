NYP – «вызывает тревогу» — тысячи дронов беспрепятственно пересекают южную границу США

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Высокопоставленный генерал США рассказал об уязвимости южной границы страны, пишет New York Post. По словам военачальника, потенциальная угроза национальной безопасности Штатов исходит не только от толп нелегалов, но и от тысяч дронов, которые регулярно беспрепятственно вторгаются в воздушное пространство США со стороны границы с Мексикой.



AP

Высокопоставленный генерал сообщил законодателям, что южная граница США уязвима не только перед нелегалами, пишет New York Post. По словам военачальника, ежемесячно более тысячи беспилотников вторгаются в воздушное пространство США со стороны границы с Мексикой.

Командующий североамериканским командованием обороны и северным командованием США генерал ВВС Грегори Гийо выступал на слушаниях комитета сената по вооружённым силам, где рассказал о растущей потенциальной угрозе национальной безопасности страны.

«Количество вторжений — это то, что вызвало у меня тревогу, когда я принял командование в прошлом месяце», — приводит NYP слова Гийо. «Я не знаю фактического числа, я не думаю, что кто-то знает, но оно исчисляется тысячами. Вероятно, бывает более тысячи в месяц».

Генерал уточнил, что количество вторжений пока не представляет угрозу национальной безопасности, однако лично у него происходящее вызывает тревогу. «Я вижу, что потенциал только растёт», — добавил он.

Издание поясняет, что мексиканские картели стали часто использовать БПЛА для отслеживания пограничного патруля со стороны Соединённых Штатов и облегчения контрабанды людей и наркотиков. Это хорошо известно представителям таможни и пограничной службы.

Так, ещё год назад главный патрульный агент сектора долины реки Рио-Гранде Глория Чавес докладывала комитету по надзору палаты представителей, что только в её секторе за предыдущий год было замечено 25 тыс. дронов, причём 10 тыс. из них вторглись в воздушное пространство США.

«У противников в 17 раз больше беспилотников, в два раза больше лётных часов и неограниченное финансирование для расширения своих операций», — цитирует Чавес NYP.

«Контрабандисты, перевозящие людей и использующие беспилотники для наблюдения за пограничным патрулём, — это растущая тенденция, которую мы наблюдаем вдоль границы», — заявил главный патрульный сектора Сан-Диего Аарон М. Хейтке. «Эта технология предоставляет транснациональным преступным огранизациям новые возможности, которые они стремятся использовать».