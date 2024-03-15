 

МГИК: Порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

15.03.2024, 21:00, Новости дня
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В первый день голосования на выборах президента в Москве проголосовали почти три миллиона человек. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, выдано 2 миллиона 976 тысяч 987 бюллетеней.

“Электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей”, – цитирует Кириллову Агентство городских новостей “Москва”.

Глава МГИК отметила высокую сознательность москвичей. В первый день голосования в столице зафиксирована беспрецедентно высокая явка, подчеркнула она.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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