Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

Вопреки претерпевшей ампутации Роман Костомаров, золотой медалист Олимпийских игр, стремится сохранять оптимизм и делится вдохновляющим контентом в Сети. Изредка фигурист осознает, что охвачен печалью, мечтая о возвращении к былым временам.

Потерявший руки и ноги Костомаров признался в главной мечте. 47-летний фигурист открыто говорит о своих чувствах усталости и разочарования, выражая желание переместиться обратно в январь 2023 года, до начала своего заболевания, веря в то, что своевременное обращение за медицинской помощью могло бы предотвратить серьезные осложнения.

Спортсмен делится своей заветной мечтой об обретении чудодейственного средства, подобного волшебной палочке из детских сказок. Фигурист упоминает, что и не прочь найти “цветик-семицветик”, который исполнил бы желание супруга Оксаны Домниной.

Роман Костомаров обрел поддержку и утешение благодаря крепким семейным узам с Оксаной Домниной, исключив потребность во внешней психологической поддержке. Хотя спортсмен быстро адаптируется к новым обстоятельствам жизни, вспоминая прошлое, олимпийский чемпион желает иметь возможность повернуть время вспять, чтобы иначе распорядиться днем 8-го января.