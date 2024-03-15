 

Роман Костомаров признался, что иногда впадет в уныние и мечтает вернуть прошлое

15.03.2024, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопреки претерпевшей ампутации Роман Костомаров, золотой медалист Олимпийских игр, стремится сохранять оптимизм и делится вдохновляющим контентом в Сети. Изредка фигурист осознает, что охвачен печалью, мечтая о возвращении к былым временам.

Потерявший руки и ноги Костомаров признался в главной мечте. 47-летний фигурист открыто говорит о своих чувствах усталости и разочарования, выражая желание переместиться обратно в январь 2023 года, до начала своего заболевания, веря в то, что своевременное обращение за медицинской помощью могло бы предотвратить серьезные осложнения.

Спортсмен делится своей заветной мечтой об обретении чудодейственного средства, подобного волшебной палочке из детских сказок. Фигурист упоминает, что и не прочь найти “цветик-семицветик”, который исполнил бы желание супруга Оксаны Домниной.
Роман Костомаров обрел поддержку и утешение благодаря крепким семейным узам с Оксаной Домниной, исключив потребность во внешней психологической поддержке. Хотя спортсмен быстро адаптируется к новым обстоятельствам жизни, вспоминая прошлое, олимпийский чемпион желает иметь возможность повернуть время вспять, чтобы иначе распорядиться днем 8-го января.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / МГИК: Порядка 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

15.03 / Член сената США – Вашингтон сам убивает американскую мечту, замещая граждан нелегалами

15.03 / Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

15.03 / Манукян признался в чувствах к Бузовой на реалити-шоу “Сокровища императора”

15.03 / Гагарина споет песню с Евровидения на матче Россия – Парагвай

15.03 / Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге

15.03 / Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

15.03 / СТРАНА – Польша постарается задержать у себя украинских беженцев

15.03 / Le Monde – Франция рассматривала вопрос об отправке войск на Украину с лета 2023 года

15.03 / Певица МакSим прекратила концертную деятельность после выхода из рехаба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика