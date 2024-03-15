 

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

15.03.2024, 20:00, Новости дня
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Ушел из жизни президент Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. О трагическом известии сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

“Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, Как и что будем делать, я пока не знаю”, — цитирует Газарова пресса. Последнее заметное появление Ширвиндта в публичном после было в начале текущего года. Тогда Народный артист обратился на видео к поклонникам и пояснил, что встретил Новый 2024 год в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Вспоминая профессиональный путь творческого деятеля, можно сказать, что ушел один из последних великих актеров старой школы. Он оставил после себя богатое наследие и множество ярких образов, которые навсегда будут в сердцах поклонников его таланта. Его имя вписано в историю российской культуры как символ высокого мастерства и преданности искусству.

Выдающийся советский и российский актер оставил неизгладимый след в истории отечественного кинематографа и театра. Его талант и профессионализм были признаны как критиками, так и зрителями, и его уникальный актерский стиль стал визитной карточкой его творчества.

Александр Ширвиндт родился 6 февраля 1934 года в Москве и начал свою актерскую карьеру в 1957 году. Он стал известен благодаря своим ярким и запоминающимся ролям в кино и на театральной сцене. Его участие в таких фильмах, как “Белое солнце пустыни”, “Семнадцать мгновений весны”, “Подкидыш” и многих других, принесло ему популярность и признание зрителей.


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