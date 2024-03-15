 

Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге

15.03.2024, 18:10, Новости дня
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На одном из своих выступлений в зале ДИВС Егор Крид не смог сдержать эмоций, отдавая дань уважения своей родственнице Таисии Васильевне. Эта необыкновенная женщина, которая прожила свою жизнь на Химмаше и посвятила себя работе в химической лаборатории при местном бассейне, внесла значительный вклад в жизнь артиста.
Непоколебимый дух и жизнелюбие двоюродной бабушки артиста проявились даже в 80 лет, когда женщина осмелилась совершить прыжок с парашютом, демонстрируя отвагу, которую Егор считает достойной подражания. Вспоминая о ней, Крид подчеркнул бесконечный оптимизм и любовь к жизни, которая излучалась от родственницы исполнителя хита “Сердцеедка” даже в повседневной рутине.

Егор Крид расплакался перед зрителями во время выступления в Екатеринбурге. В этот вечер, говоря о своей двоюродной бабушке, рэпер признался, что женщина всегда видела в нем что-то особенное, образ ангела-хранителя, и теперь, после кончины Таисии Васильевны, музыкант чувствует, что близкая родственница стала небесным покровителем для него. Знаменитость обратилась к двоюродной бабушке со словами благодарности и любви перед собравшейся толпой.
После монолога Егор Крид приступил к исполнению композиции “Берегу”, но не смог довести выступление до конца. В этот момент зрители в зале встали на поддержку артистка, поклонники хором начали петь за рэпера.


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