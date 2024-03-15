 

Собянин проголосовал электронно на выборах президента России

15.03.2024, 17:15, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. По словам градоначальника, с каждым годом увеличивается число горожан, выбравших дистанционный формат.

“В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее онлайн проголосовали народный артист России Владимир Машков, певица Надежда Бабкина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов.

Система дистанционного голосования в Москве работает штатно. У горожан есть возможность отдать голос онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

Выборы президента России проходят 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


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