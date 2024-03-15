 

СТРАНА – Польша постарается задержать у себя украинских беженцев

15.03.2024, 16:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Варшава не будет поощрять возвращение украинских беженцев на родину. Как пишет «СТРАНА.ua», посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава заинтересована в украинцах, «очень важных с точки зрения польского рынка труда».


AP

Посол Польши на Украине Ярослав Гузы заявил, что Варшава не будет поощрять возвращение украинских беженцев на родину. Как пишет «СТРАНА.ua», дипломат заявил, что его страна заинтересована в украинцах, «очень важных с точки зрения польского рынка труда».

«Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену», — пояснил Гузы.

Посол также отметил, что в настоящий момент польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране.


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