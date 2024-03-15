Говорить о мире с Россией в Европе никто не хочет — а придётся

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Европейские страны упорно не желают обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта через переговоры с Москвой: эта тема превратилась для Старого Света в табу, что было продемонстрировано крайне негативной реакцией на недавние заявления Папы Римского, пишет Politico. Впрочем, по информации издания, некоторые европейские чиновники уже признают: когда-нибудь наладить контакт с Москвой всё-таки понадобится.



AP

Если за несколько месяцев до начала российской операции на Украине многие европейские лидеры «прятали голову в песок» и отказывались говорить о нависшей над Киевом угрозе, то теперь, на третьем году боевых действий, они не желают обсуждать уже мир, констатирует Politico.

Как отмечают корреспонденты издания, когда папа римский Франциск на прошлой неделе предположил, что для урегулирования конфликта, вероятно, придётся начать переговоры, он поднял тему, обсуждать которую не хочет ни одна из ключевых держав европейского блока.

Риторика большинства столиц Европы показывает — а источники Politico в соответствующих правительствах подтверждают, — что переговоры остаются «табу» практически для всех сторонников Киева в Старом Свете. Особенно резко против каких-либо попыток урегулирования выступают страны Центрально-Европейского региона, которые опасаются, что в случае, если Брюссель «уступит» Москве, «настанет уже их черёд».

Другие члены ЕС — включая Великобританию, Францию и Германию — считают, что сейчас европейцам необходимо, напротив, нарастить усилия по поддержке Киева, дабы продемонстрировать претендующему на президентский пост Дональду Трампу и его сторонникам-республиканцам, которые настроены по поводу перспектив Киева весьма скептически, что Запад может одержать в этом конфликте верх.

Вместе с тем в частной обстановке некоторые европейские чиновники признают, что в конечном счёте говорить с Россией понадобится. «Нужно быть реалистами: в какой-то момент нам придётся начинать обсуждать условия мира, а быть может — и отказ от какой-то части земель», — цитирует Politico свой источник в правительственных органах Евросоюза.