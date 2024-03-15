Демонстрация силы – CNN — о совместных учениях ВМС России, Китая и Ирана

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В Красном море завершились совместные учения с участием ВМФ РФ и ВМС Китая и Ирана, пишет CNN. По информации канала, в манёврах, которые стали «демонстрацией силы», принимали участие более двух десятков боевых кораблей из трёх стран, включая российский крейсер «Варяг».



AP

Китай, РФ и Иран провели на этой неделе совместные военно-морские учения в Оманском заливе — одном из ключевых судоходных каналов Ближнего Востока, где в последнее время сложная обстановка, пишет сайт CNN.

Как уточняется в материале канала, в манёврах, которые стали «демонстрацией силы» со стороны трёх партнёров, приняли участие в общей сложности более 20 кораблей, включая ракетный эсминец и фрегат-ракетоносец ВМС КНР, крейсер «Варяг» ВМФ РФ и несколько судов ВМС Ирана.

Иранские СМИ подчеркнули, сообщая об учениях, что они прошли в крайне сложное для Ближневосточного региона время — на фоне операции Израиля в секторе Газа, которая угрожает перерасти в более крупный региональный конфликт, передаёт CNN.

По информации канала, иранский контр-адмирал Амролла Нозари заявил, что манёвры охватили площадь 17 тыс. кв.км. в районе, который имеет стратегическое значение для всего мира. Иранская сторона также объявила, что представила на нынешних учениях новые суда, оборудованные для длительных океанских походов и оснащённые самым современным вооружением иранской разработки.