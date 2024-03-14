Bloomberg – ЕС ищет новые способы помочь Киеву, но пока тщетно

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Евросоюз изыскивает различные способы для обеспечения дальнейшей поддержки Киева, пишет Bloomberg. Но на фоне неудач ВСУ на поле боя попытки Брюсселя пока не достигают своей цели.



AP

ЕС ищет новые способы помочь Украине, пишет Bloomberg.

Европейский союз предпринимает шаги на различных фронтах, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины. Однако на фоне всё более сложной для Киева ситуации на поле боя попытки блока не достигают своей цели, при этом запасы боеприпасов у ВСУ оказались на опасно низком уровне.

Между тем ожидается, что Еврокомиссия сегодня предложит рамки для проведения переговоров по продвижению процесса присоединения Украины к блоку, а в ближайшие дни ей передадут €4,5 для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Европейская комиссия может уже на этой неделе предложить направить доходы, полученные от замороженных российских активов, на военные нужды Киева.