Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) выявила аномальное число прикрепившихся избирателей на отдельных участках. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

Он напомнил, что в среднем к одному участку в Москве прикрепляются около 150 человек. МГИК выявил порядка 20 участков, к которым прикрепилось 2-3 тысячи человек, рассказал Реут.

Зампред МГИК допустил, что такая аномальная активность связана с подготовкой несогласованных акций на этих участках, цель которых – воспрепятствовать процессу голосования.

“Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования”, – приводит его слова Агентство городских новостей “Москва”.

Реут обратил внимание, что такие деяния наказываются по ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

В дни выборов охранять общественный порядок будут как на самих избирательных комиссиях, так и вокруг. Также организовано видеонаблюдение. Попытки провокаций будут фиксироваться и пресекаться, предупредил Реут.

В четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев объявил о готовности Москвы к предстоящему голосованию. Горожане могут отдать свой голос электронно в любом месте и в любое время суток.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.