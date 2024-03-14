 

NYT – мелочи — новой американской помощи хватит Украине всего на несколько недель

14.03.2024, 16:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США одобрили выделение Украине помощи в размере $300 млн, что гораздо меньше, чем прошлые многомиллиардные пакеты, отмечает The New York Times. Этих денег хватит буквально на несколько недель и эффект от них будет минимальный, говорят эксперты.


AP

 

США одобрили выделение Украине $300 миллионов на вооружения, но этого хватит Киеву на несколько недель, пишет The New York Times. «Эти боеприпасы позволят украинским орудиям стрелять какое-то время, но лишь недолго, — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, и это не предотвратит исчерпание боеприпасов у Украины».

Среди вооружений, которые будут переданы Киеву в рамках этого нового пакета, называют ракеты Stinger, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Как отмечает автор статьи, $300 миллионов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи. «Это суммы, которые тратятся за считаные недели», — заявил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, добавив, что влияние нового пакета будет «минимальным».

Европейские страны тоже работают над выделением Украине своих пакетов помощи, которые по объёму даже больше, чем последний американский. Но вряд ли Европа сможет заменить США в этом деле — как минимум потому, что ей самой сложно нарастить производство оружия.

 


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