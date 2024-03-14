Украина не может изменить статус-кво, если население не хочет воевать

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Украинские пограничники задерживают на границе мужчин призывного возраста, которые платят посредникам по 10 тысяч евро, чтобы бежать из страны. При этом западные правительства говорят о том, что Украине нужно предоставить дополнительную помощь, и в качестве причины указывают тот факт, что она якобы поможет Киеву изменить статус-кво к 2025 году. Но статус-кво нельзя изменить, если население не хочет воевать, говорит ведущий Breaking Points.

Появились достоверные видеокадры, которые показывают, как украинские пограничники поймали несколько человек призывного возраста, которые пытались бежать из страны. Каждый из них заплатил по 10 тысяч евро, чтобы бежать из страны. Украинские пограничники поймали их и избили их на камеру. Мы можем это показать. Вы видите, это очень жёсткое обращение. Их вытаскивают, кидают на землю, бьют, на них кричат. Это происходит на границе. И это хорошо показывает, в каких отчаянных условиях многие люди в стране сейчас себя ощущают, пока война развивается не очень хорошим образом.

И мне кажется, эта реальность начинает просачиваться на поверхность для многих людей. Как вчера глава ЦРУ, например, заявил: знаете, без помощи США мы увидим такие поражения, как в Авдеевке, гораздо чаще. Но ирония в том, что причина, почему мы должны предоставить больше помощи, заключается в том, что, возможно, в 2025 году они смогут изменить статус-кво.

Но статус-кво нельзя изменить при том, что у вас население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены. Средний возраст бойцов в украинской армии 48-50 лет. Они не смогли с успехом перенять западный стиль тактики. Что они могут, так это запускать большое количество артиллерийских снарядов. В этом и проблема: мы на всём Западе буквально не можем произвести и третьей части того, что может РФ за год. Все факторы против них. И основные причины конфликта остаются те же, что и в первый день. Напомню, Кристал, про F16.

Единственное, чем сейчас может обернуться предоставление большей помощи, как мне кажется, так это тем, что украинцы окажутся настолько в опасной позиции, что и нам придётся вмешаться. И мы начинаем частично это наблюдать. Чехия, Франция, Польша — все пытаются сейчас говорить, как о нормальной, об идее, что солдаты НАТО могут быть отправлены туда. И это, конечно, приведёт полностью к третьей мировой войне. В этом сейчас и состоит их план.

Дата выхода в эфир 12 марта 2024 года.