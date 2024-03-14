Недавно родившая жена Петросяна обратилась к поклонникам с пламенной речью

Радостными известиями поделилась избранница юмориста Татьяна Брухунова. О том, что советский и российский артист эстрады Евгений Петросян вновь стал отцом, она написала на странице своего личного блога. Неожиданное известие обрадовало многих поклонников пары, однако некоторые поспешили усомниться в правдивости этой информации.

Одна из подписчиц телеграм-канала “Дни.ру” даже предположила, что новорожденный ребенок не является настоящим. Под опубликованной нашей редакцией фотографией читательница написала, что малыш, возможно, просто кукла. Однако, судя по всему, Евгений Петросян действительно стал отцом в третий раз. Об этом свидетельствует новая публикация молодой супруги юмориста.

На странице своего блога Татьяна Брухунова обратилась к поклонникам с пламенной речью. Избранница популярного комика сообщила, что надолго запомнит 13 марта 2024 года. Дело в том, что в этот день Евгений Петросян и его жена отмечают 4-летие старшего сына Вагана. Ко всему прочему, сама супруга юмориста празднует 13 марта свой день рождения. В такое совпадение поверить, конечно, непросто.

В своем обращении к подписчикам 35-летняя возлюбленная комика поблагодарила всех неравнодушных за поздравления. Татьяна Брухунова получила уже тысячи сообщений, на которые пока у нее нет времени ответить.

“Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо!”, – написала возлюбленная Евгения Петросяна.

Кстати, Евгений Петросян теперь считается многодетным отцом. Помимо уже двух малышей, у комика есть и старшая дочь Викторина (1968 года рождения).