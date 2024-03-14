 

Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве

14.03.2024, 8:51, Новости дня
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Личная жизнь исполнителя хита “Believe me” является одной из самых обсуждаемых тем среди его поклонников. Однако в данном вопросе артисту явно не везет. За свои 42 года он до сих пор не женился и не обзавелся детьми. Однако сам Дима Билан неоднократно признавался, что мечтает о большой семье, в которой будет девять или десять наследников.

На днях в Сеть утекла информация, что знаменитый певец готовится стать отцом. Общественность шепталась, что помощница Димы Билана беременна от него. Мол некоторое время назад между ним и Аленой Усачевой пробежала искра. Теперь поклонники ждут пополнение в семье артиста.

В своем микроблоге Дима Билан прокомментировал слухи о грядущем отцовстве. Артист напомнил всем поклонникам, что у него с ними есть личная традиция – узнавать всю информацию от первого лица, поэтому для него важно ответить на появившиеся слухи. Исполнитель хита “Держи” заверил, что когда в его жизни случится поколение, то он непременно расскажет об этом сам.

“Такое событие я точно не буду скрывать”, – отметил Дима Билан.

Также артист добавил, что в ближайший год планирует посвящать время исключительно своей творческой карьере. По словам Димы Билана, что впереди у него и выпуск нового альбома, и съемки в различных проектах, сольное шоу в Москве и Питере, поэтому времени на личную жизнь у него пока нет.

Ранее “Дни.ру” писали, что Дима Билан приобрел очередную элитную недвижимость.


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