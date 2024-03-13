 

Европа недооценила риски собственной стратегии по России — и ей пора об этом задуматься

13.03.2024, 19:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ситуация для украинских войск остаётся напряжённой, несмотря на все западные поставки оружия, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер. В интервью SRF он подчёркивает, что Европа недооценила риски своей двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Но вместо того чтобы задуматься, европейцы продолжают цепляться за, «возможно, нереальную риторику победы».


AP

Прошлым летом контрнаступление Украины провалилось, несмотря на крупные поставки с Запада — 1500 единиц бронетехники всех видов и несколько сотен артиллерийских орудий. Запад должен был понять, что соотношение ресурсов не в пользу Украины, отмечает эксперт по безопасности Вольфганг Рихтер в интервью SRF.

Теперь ситуация усугубляется тем, что США прекратили поставки оружия. И это ставит вопрос о том, захотят ли европейцы и смогут ли они экономически восполнить этот пробел.

Нельзя просто переключить свободную рыночную экономику на военное производство. «И мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии — поставок оружия на Украину и санкций против России. Это должно заставить нас задуматься», — подчёркивает Рихтер.

Стратегия Запада заключалась в безопасной игре в тумане войны — но оценка рисков должна была быть иной. «Теперь мы сталкиваемся с этими рисками — выборы в США, экономические риски в Европе. И всё же мы цепляемся за, возможно, нереальную риторику победы», — отмечает эксперт. При этом ситуация для украинцев остаётся нестабильной и напряжённой.


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