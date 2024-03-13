 

Мэр Москвы: Планируем в этом году закончить строительство 12 путепроводов

13.03.2024, 17:10, Новости дня
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Строительство путепроводов над железнодорожными путями обеспечивает дополнительную связь между районами. На пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-3) появятся сразу три путепровода, которые соединят улицы Академика Королева и Валаамскую, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря открытию объектов появится дополнительная связь между районами севера и северо-востока Москвы. Увеличится пропускная способность улиц Милашенкова, Комдива Орлова и Дубовая Роща.

Собянин отметил, что транспортные объекты строят с учетом будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, согласно проекту, при строительстве путепроводов проложат и реконструируют более пяти километров дорог.

“Всего в этом году планируем закончить работы на 12 путепроводах”, – уточнил Собянин.

В конце января мэр Москвы открыл два путепровода в районе Калужского шоссе. Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократилось время в пути для посетителей ТЦ “Мега Теплый Стан”.


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