РФ укрепляет лидерство в экспорте ядерных реакторов

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Российская госкорпорация «Росатом» строит почти половину новых АЭС в мире и занимает доминирующее положение на рынке, пишет Le Figaro. Компания оставила далеко позади своих конкурентов и успешно обходит западные санкции, предлагая полное обслуживание и финансирование.



AP

Россия занимает лидирующее положение по экспорту ядерных реакторов и продолжает расширять своё доминирование на мировом рынке, рассказывает Le Figaro. Госкорпорация «Росатом» строит почти половину новых АЭС в мире, обходя западные санкции. С февраля 2022 года она начала работу над множеством реакторов в Египте, Китае, Турции, Индии, Бангладеш и Иране. Согласно докладу антиядерного консультанта Майкла Шнайдера, к середине 2023 года РФ строила 24 станции: пять на своей территории, а 19 — в других странах.

«Ростатом» оставил далеко позади других редких экспортёров ядерных реакторов. Единственными компаниями, которые строят АЭС за рубежом, стали французская EDF (две станции в Великобритании) и южнокорейская KEPCO (одна станция в ОАЭ). Российская корпорация предлагает полное обслуживание АЭС и утверждает, что её международные заказы общей стоимостью $200 миллиардов расписаны на 10 лет вперёд.

Многие страны, в том числе США, зависят от России, на которую приходится пятая часть конверсии урана и почти 40% его обогащения в мире. Восточная Европа использует советские ядерные реакторы и пока не может обойтись без поставок подходящего топлива. Однако успех «Росатома» определяется не только технологиями, но и финансовой поддержкой строительства, которая становится значительным преимуществом для стран без АЭС. Так, первая станция в Египте, стоимость которой превышает $30 млрд, получила от РФ кредит на $25 млрд.

Соглашения о строительстве ядерных реакторов заключаются преимущественно напрямую между правительствами, причём РФ помимо технологий предлагает финансирование, обучение и возможность перенести управление АЭС в страну-заказчика через несколько лет, объясняет представитель Французского общества атомной энергетики (SFEN) Валери Фодрон. РФ позиционирует себя как мировой центр образования в области атомной энергетики: по данным МИД, по этому направлению в стране обучается более 2000 студентов из 65 стран. Такая внешнеэкономическая деятельность пользуется широкой поддержкой Кремля, который сделал её пунктом своей политики в области международных отношений, отмечает Le Figaro.