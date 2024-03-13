Германия не знает, как защитить население в случае нападения России

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У Германии нет ни бункеров, ни подземных госпиталей, ни надёжной системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Это означает, что в случае нападения РФ немцы не будут достаточно защищены, пишет Die Welt. Политики в бундестаге единодушны в одном: надо что-то менять. Но кто этим должен заниматься и где взять деньги, они договориться не могут.



AP

Что если РФ нанесёт военный удар по Германии? Глава Федерального агентства технической помощи Германии Альбрехт Бромм недавно резюмировал, насколько слабой будет защита населения в этом случае, пишет Die Welt. В стране практически нет ни ядерных бункеров, ни подземных госпиталей для оказания помощи. Убежища в Германии рассчитаны чуть менее, чем на 500 тыс. мест для 83 миллионов жителей, а это означает, что население будет недостаточно защищено.

В случае чрезвычайной ситуации немцы также будут плохо информированы или вообще не информированы. За последние 30 лет гражданская оборона в Германии была «выброшена на помойку, как горячая картошка», считает эксперт.

Борис Писториус призвал к «всеобъемлющим изменениям в нашей стратегической культуре»: Германия явно отстаёт в плане прочности и устойчивости, осведомлённости, готовности и менталитета, и это необходимо срочно изменить. В бундестаге все согласны с тем, что нужно что-то менять. Но когда речь заходит о том, как это сделать, возникает путаница — даже в рядах «светофорной» коалиции — тем более что для защиты от военных опасностей необходимы огромные финансовые ресурсы.

Ассоциация городов и муниципалитетов считает, что в качестве «стартового толчка» необходим как минимум €1 миллиардов в год, который должен выделяться из федерального бюджета в течение десятилетия. Большинство политиков поддерживают эту идею — но на этом общие позиции заканчиваются: прийти к согласию относительно того, что именно должно быть сделано, а также как и кем это должно быть оплачено, в Германии не могут.