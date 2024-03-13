 

Разногласия Шольца и Макрона по Украине пошатнули опору европейского единства

13.03.2024, 12:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Отношения между Францией и Германией становятся всё более напряжёнными, в то время как на Украине продолжается кризис, пишет Responsible Statecraft. В стремлении сплотить Европу Макрон добился обратного эффекта и спровоцировал открытый разрыв с Германией. В итоге это значительно ослабляет франко-германский тандем, на котором десятилетиями основывалось европейское единство.


АР

Раскол меду Францией и Германией становится всё глубже, в то время как на Украине разрастается кризис, пишет Responsible Statecraft. Настаивая на том, что не следует исключать возможного развёртывания сил НАТО на Украине и что союзники не должны быть «трусливыми», Эммануэль Макрон предпринял попытку мобилизовать объединённые европейские усилия для возобновления поддержки Киева.

Он стремился укрепить доверие среди европейских сторонников Украины и создать «стратегическую двусмысленность», чтобы поколебать уверенность России, однако вместо этого обнажил разногласия между союзниками по поводу того, как далеко они готовы зайти, и спровоцировал открытый разрыв с Германией.

Сопротивление Берлина предоставлению ракет Taurus напрямую связано с его тревогой по поводу безрассудной, с его точки зрения, позиции Макрона в отношении возможного развёртывания НАТО на Украине. Германия, очевидно, по-прежнему полна решимости не переступать грань между оказанием помощи Украине в её самообороне и превращением в сторону конфликта.

Хотя инициатива Макрона скорее разделила, чем мобилизовала единый европейский фронт для защиты Украины, его активность демонстрирует зарождающееся понимание того, что Европа будет нести большую ответственность за вооружение Украины в связи с застоем американского пакета помощи и приближающимися выборами в США.

Как бы то ни было, «прискорбным» итогом этих последних событий станет ослабление франко-германского тандема, который на протяжении десятилетий играл решающую роль в эффективном функционировании ЕС. Этот открытый раскол нежелателен, когда ЕС в целом стремится к более единому, скоординированному и щедро финансируемому перевооружению, в котором Берлин и Париж должны быть ведущими игроками.


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