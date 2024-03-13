Путин: Россия готова к ядерной войне, на Западе заканчивается бал вампиров и нос в кокаине

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву. Краткий пересказ:

Мы готовы к ядерной войне. Не думаю, что США готовы завтра развязать ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы. Мы готовы применить любое оружие, если речь идет о существовании российского государства. Зачем нам применять средства массового поражения против Украины? Необходимости не было такой никогда. Мы готовы к мирным переговорам, но к переговорам, основанным не на хотелках после применения психотропных средств, а на реалиях, сложившихся на земле. Я никому не верю, но нам нужны гарантии, в которые мы поверим. Военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. Но если там появятся не советники, а официальный иностранный воинский контингент, это не изменит ситуации на поле боя. Как ничего не меняет поставка вооружений. Те, кто поумнее, начали искать пути к завершению этого конфликта. С теми, кто, как говорили на Руси, «сыт, пьян и нос в табаке», проще иметь дело. Сейчас нос в кокаине, да? А с умными сложнее, они будут выбрасывать свои хотелки под видом морковки для нас. Украина пытается атаковать Белгородскую и Курскую области из-за неудач на линии фронта. Главная цель в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы помешать их провести. Ни одной из целей, которые украинцы ставили перед собой в прошлом году, они не достигли. Сейчас инициатива полностью у Вооруженных сил РФ. С нами никто не будет считаться, если мы сами себя не можем защитить. Россия не на перепутье, а на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет. Запад привык столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Нет такого, что я ощущаю себя вершителем мировых судеб. Я просто работаю в интересах России.