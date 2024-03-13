 

Обозреватель AC – американское оружие на Украине (якобы) пропадает, как в чёрной дыре

13.03.2024, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В прошлом месяце был опубликован отчёт о надзоре за американской помощью Украине, и этот документ вызывает беспокойство, пишет в статье для American Conservative военный эксперт Джейсон Бирдсли. Отчёт показывает, что американское оружие на Украине плохо обслуживается, не является полностью функциональным и не проходит регулярную инвентаризацию. Посылать высокотехнологичное оборудование в чёрную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра, предупреждает автор статьи.


AP

В прошлом месяце Специальный генеральный инспектор операции Atlantic Resolve опубликовал отчёт о надзоре за американской помощью Украине, и этот документ вызывает беспокойство, пишет в статье для American Conservative военный эксперт Джейсон Бирдсли. Как напоминает автор, на данный момент конгресс выделил Киеву ошеломляющие $113,4 млрд.

Отчёт показывает, что американское оружие на Украине плохо обслуживается, не является полностью функциональным и не проходит регулярную инвентаризацию, а за материально-техническим обеспечением осуществляется слабый надзор.

Документ говорит и о «неполных транспортных декларациях» при передаче оружия, и о «повышенном риске потери или кражи» вооружений. Кроме того, США часто понятия не имели, куда попадают американские вооружения, оказываясь на Украине.

«Посылать высокотехнологичное оборудование в чёрную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра», — предупреждает автор статьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Германия не знает, как защитить население в случае нападения России

13.03 / Разногласия Шольца и Макрона по Украине пошатнули опору европейского единства

13.03 / Путин: Россия готова к ядерной войне, на Западе заканчивается бал вампиров и нос в кокаине

13.03 / Собянин: Каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

13.03 / Он не исчезнет в полдень

13.03 / Запад столкнулся с дилеммой – либо подтолкнуть Украину к переговорам, либо рискнуть войной с Россией

13.03 / Алена Водонаева раскрыла постыдную тайну Бритни Спирс

12.03 / Губернатор Подмосковья призвал к порядку на избирательных участках перед президентскими выборами

12.03 / Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут проголосовать на выборах онлайн

12.03 / Под Иваново разбился военно-транспортный самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика