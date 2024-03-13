Обозреватель AC – американское оружие на Украине (якобы) пропадает, как в чёрной дыре

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В прошлом месяце был опубликован отчёт о надзоре за американской помощью Украине, и этот документ вызывает беспокойство, пишет в статье для American Conservative военный эксперт Джейсон Бирдсли. Отчёт показывает, что американское оружие на Украине плохо обслуживается, не является полностью функциональным и не проходит регулярную инвентаризацию. Посылать высокотехнологичное оборудование в чёрную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра, предупреждает автор статьи.



AP

В прошлом месяце Специальный генеральный инспектор операции Atlantic Resolve опубликовал отчёт о надзоре за американской помощью Украине, и этот документ вызывает беспокойство, пишет в статье для American Conservative военный эксперт Джейсон Бирдсли. Как напоминает автор, на данный момент конгресс выделил Киеву ошеломляющие $113,4 млрд.

Отчёт показывает, что американское оружие на Украине плохо обслуживается, не является полностью функциональным и не проходит регулярную инвентаризацию, а за материально-техническим обеспечением осуществляется слабый надзор.

Документ говорит и о «неполных транспортных декларациях» при передаче оружия, и о «повышенном риске потери или кражи» вооружений. Кроме того, США часто понятия не имели, куда попадают американские вооружения, оказываясь на Украине.

«Посылать высокотехнологичное оборудование в чёрную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра», — предупреждает автор статьи.