Под Иваново разбился военно-транспортный самолет

Судя по публикуемым видео и фото материалам вблизи Иваново разбился военно-транспортный ИЛ-76.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых запечатлен самолет с горящим двигателем. Самолет должен был приземлиться на аэродроме Северный вблизи города Иваново, однако упал в лесополосе в районе деревни Подталицы и Богородского кладбища. Судя по кадрам, во время приземления у самолета отвалился двигатель.

На просьбу прокомментировать сообщения о падении самолета в ивановском управлении МЧС порекомендовали обратиться в Минобороны.

– Мы сейчас не уполномочены давать комментарии без их согласия, — сказали в пресс-службе ведомства.

В видео с места происшествия, виден черный дым со стороны аэродрома, подробности случившегося уточняются.