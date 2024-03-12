 

Мэр Нарвы не поддерживает лишение россиян и белорусов избирательного права

12.03.2024, 13:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Мэр Нарвы и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс считает, что не следует лишать живущих в Эстонии граждан РФ и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Как передаёт ERR, ранее данное предложение обсуждалось во время подписания коалиционного договора между эстонскими правительственными партиями.


AP

Мэр Нарвы и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс считает, что не следует лишать живущих в Эстонии граждан РФ и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Как передаёт ERR, Тоотс отметил, что это было бы неправильно.

 «Везде в мире так, что люди, живущие на своей территории, могут сказать своё слово на местных выборах. Все эти люди живут здесь многие годы, они жители Эстонии. Так что я считаю неразумным лишение их избирательного права, это ничего не даст, а только опять накрутит эмоции. Это неправильно. Государственная власть — это другое, конечно, но в своём городе или в своей волости люди вправе сказать своё слово», — считает Тоотс.

Как напоминает портал, ранее вопрос о лишении права голоса граждан РФ и Белоруссии на муниципальных выборах обсуждался во время подписания коалиционного договора между правительственными партиями. Стороны договорились, что прежде будет исследована возможность того, можно ли это сделать без изменения Конституции. Проведённый анализ показал, что это невозможно.

По состоянию на май прошлого года, в Эстонии проживали 69 000 российских и белорусских граждан, которых бы затронуло лишение избирательного права на муниципальных выборах.


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