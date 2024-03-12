Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и Подмосковья

Реализация транспортной программы до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и области, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столичном регионе уже действует четыре Московских центральных диаметра (МЦД) с едиными тарифами и стандартами. Треть станций находится в области.

“Там же организовано 140 км выделенных полос, чтобы передвигаться на смежных маршрутах наземного транспорта можно было быстрее”, – сообщил Собянин.

Три года назад в Московской области заработала транспортная карта “Тройка”. За это время ей воспользовались более 67 миллионов раз, уточнил мэр.

К 2030 году планируется рассмотреть интеграцию 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в зону МЦД с едиными тарифами и бесплатными пересадками.

Подъезды к станциями метро и диаметров станут еще удобнее. Кроме того, за шесть лет в Москве и области обустроят еще более 150 тысяч мест на перехватывающих парковках, рассказал Собянин.

Успешный опыт МЦД будет востребован в развитии Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщил ранее Собянин. По его словам, ежедневно диаметрами пользуются более 1,3 миллиона человек. Открытие МЦД улучшило связность Москвы и области, разгрузило дороги и создало альтернативные маршруты и пересадки.

О планах развития транспортной системы Москвы мэр рассказал в своем блоге. Собянин заявил, что в городе продолжит расти роль рельсового транспорта, будет обновляться подвижной состав, строиться новые вокзалы.