 

Киркоров рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу “Маска”

12.03.2024, 13:01, Новости дня
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В ходе съемок музыкального шоу “Маска” на канале НТВ произошел момент, когда Филипп Киркоров поделился своими чувствами по поводу Давида Манукяна, выразив недовольство поведением музыканта. Ранее между рэпером и эстрадным исполнителем существовали дружеские отношения: артисты вместе работали над созданием музыкальных композиций, совместно посещали мероприятия и праздновали значимые даты. Киркоров, считавший Манукяна надежным другом, регулярно приглашал экс-партнера Ольги Бузовой в свой дом. Однако, по словам народного артиста РФ, Давид своими действиями подорвал доверие Филиппа Бедросовича.

Киркоров витиевато рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу “Маска”. В ходе обсуждения участников музыкального проекта один из членов жюри предположил, что Давид Манукян может скрываться под маской Акулы. Киркоров, в свою очередь, заявил, что не поддержит Даву, если окажется, что тот действительно участвует в телепрограмме.

Народный артист РФ сделал громкое заявление, сравнив Даву не с акулой, а с пираньей, подчеркивая настоящую сущность артиста. Отметим, что пятый выпуск юбилейного телешоу покинула именно Акула. Оказалось, что под маской хищника скрывался Артем Качер, который оказался недовольным своим преждевременным уходом из шоу.

В Сети обсуждают, как быстро Давид Манукян из близких друзей превратился в предателей. Пользователи указывают, что причина конфликта кроется в том, что Дава не только не оказал поддержки Филиппу Киркорову после скандальной “голой” вечеринки, но и высказал публичное осуждение. Рэпер признался, что ему было странно наблюдать за происходящим, и артист бы не стал участвовать в подобном мероприятии.


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