 

Запад погряз в военной лихорадке – в отличие от России (она вся работает на войну)

12.03.2024, 7:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На Западе сейчас слишком много говорят о возможной войне с Россией, считает журналист Die Weltwoche Роджер Кёппель. Он подчёркивает, что военная риторика, способствующая обострению конфликта, сейчас исходит в основном от западных стран, в том числе от Германии, где мало кто воспринимает опасность мировой войны всерьёз. Напротив, из Москвы он слышит более смягчающие тона.

На мой взгляд, большая проблема заключается в том, что ЕС на данный момент — очень воинственный союз. ЕС находится на пути войны, это ни в коем случае не мирная организация. И Швейцарии там в любом случае искать нечего, равно как и в НАТО.

В Германии газета Bild выяснила — или они верят, что выяснили, — что президент РФ Владимир Путин хотел бы напасть на НАТО через Балтийское море. Это изображается там в драматичных красках. Я не очень уверен — в этом плане я настроен несколько скептически: военный клич в ФРГ звучит для меня слишком уж резко. Неужели русские достаточно сумасшедшие для того, чтобы способствовать мировой войне нападением на НАТО? Мне кажется, это слишком сильно притянуто за уши.

С одной стороны я наблюдаю экспоненту глав правительств и государств со стороны ЕС, которые уже на протяжении некоторого времени жонглируют размышлениями и планами в духе того, что надо послать сухопутные войска НАТО на Украину. Эти сценарии обострения конфликта, которые сейчас приписывают Путину, я вижу, скорее, на стороне Запада и в том числе Соединённых Штатов. Министр обороны Ллойд Остин там тоже говорил о наземных войсках НАТО на Украине.

С моей точки зрения, это крайне опасные сценарии, которые там обдумываются. А из РФ я до сих пор слышал скорее приглушающие интонации по этому поводу, а не подобные планы или такого рода размышления. Будущее покажет, но немецкие СМИ, немецкая общественность и публицистика на данный момент, по-моему, очень сильно погрязла в этой военной риторике, в этой военной лихорадке. Слишком многие сейчас говорят о войне, но мало кто, по-видимому, относится к войне всерьёз.

Дата публикации 09 марта 2024 года.


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