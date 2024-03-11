Поставки F-16 на Украину остаются под вопросом из-за неразберихи и хаоса в НАТО

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Ситуация с отправкой Киеву американских истребителей F-16 остаётся неопределённой. Западные чиновники не могут определиться с количеством самолётов и сроком их доставки. Они также не способны точно определить, как быстро удастся обучить украинских пилотов и технический персонал, которые смогут правильно обслуживать эти воздушные суда, пишет The New York Times.



AP

Украинские пилоты до сих пор не начали обучение в центре, специально созданном для них на румынской авиабазе Фетешти. Эта задержка свидетельствует о «неразберихе и хаосе», с которыми столкнулось НАТО, спешащее поставить Киеву истребители F-16, пишет The New York Times.

Впрочем, это не значит, что лётчики ВСУ не проходят подготовку. 12 человек — меньше полной эскадрильи, — тренируются в Дании, Британии и США. Ожидается, что украинцы смогут осуществлять боевые вылеты на F-16 к лету этого года. Но к тому времени, когда они вернутся на родину, Киев планирует получить только шесть из 45 истребителей, обещанных союзниками, отмечает издание.

В то же время западные чиновники признаются, что остаётся много неопределённости относительно сроков отправки самолётов и их количества. Они также не могут точно сказать, как быстро удастся обучить украинских пилотов и технический персонал, которые смогут правильно обслуживать F-16.

НАТО стремится ускорить подготовку украинцев, сокращая обычный курс. Тем не менее процесс идёт медленнее, чем рассчитывали Киев и его союзники, поскольку лётчикам приходится осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.

По словам официальных лиц, западным оборонным подрядчикам придётся сопровождать истребители и оставаться с ними до тех пор, пока у ВСУ не появится достаточно специалистов для надлежащего обслуживания самолётов. А на их подготовку могут уйти годы.

Кроме того, существует ещё одна проблема. Необходимость ремонта украинских взлётно-посадочных полос, которые устарели или были повреждены в результате боевых действий, также может ещё больше отсрочить вступление F-16 в конфликт, подчёркивает The New York Times.