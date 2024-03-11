Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта
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В Москве состоялось итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Помимо прочего, участники определили дату разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что разделение ключа пройдет в четверг, 14 марта.
“Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования”, – рассказал Костырко.
Ключ разделят на пять частей. Каждая из них записывается на внешний носитель, который затем помещают в сейф-пакет и передается хранителям.
В Москве 2 марта состоялось тестовое голосование перед выборами президента. Участие приняли 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками, приближенными к реальности.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.
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