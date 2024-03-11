 

Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

11.03.2024, 11:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве состоялось итоговое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице. Помимо прочего, участники определили дату разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что разделение ключа пройдет в четверг, 14 марта.

“Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования”, – рассказал Костырко.

Ключ разделят на пять частей. Каждая из них записывается на внешний носитель, который затем помещают в сейф-пакет и передается хранителям.

В Москве 2 марта состоялось тестовое голосование перед выборами президента. Участие приняли 716 тысяч человек. Система успешно справилась с высокими нагрузками, приближенными к реальности.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

11.03 / После выборов президента повысят налоги

11.03 / Главные победители «Оскара-2024»

11.03 / Германия утрачивает авторитет при «управляющем провинциального банка» Шольце

11.03 / На Папу Римского ополчились за слова «поднять белый флаг»

10.03 / «Странно — это мягко сказано» — бывший полицейский о нацгвардейцах в метро Нью-Йорка

10.03 / Российские танкисты (якобы) разбили миф о превосходстве «Абрамсов» одним выстрелом

10.03 / Хабек поучает мировую политику – «Решайте чёртовы проблемы!»

10.03 / Позиция Израиля по гумпомощи сектору Газа выводит Запад из терпения

10.03 / Орбан поддержал Трампа – только его победа на выборах может принести мир на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика