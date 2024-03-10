Хабек поучает мировую политику – «Решайте чёртовы проблемы!»

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Во время визита в Нью-Йорк Роберт Хабек выступил перед студентами Колумбийского университета с не самой дипломатичной речью, пишет Bild. Министр экономики Германии обвинил США в том, что они слишком мало делают для защиты климата. По его словам, США ещё не встали в этой сфере на правильный путь. Поэтому он призвал политиков «решать чёртовы проблемы», а не передавать их следующим поколениям.



AP

Это было не очень-то дипломатичное выступление, пишет Bild. Во время своего визита в США министр экономики Германии Роберт Хабек обрушился с критикой на принимающую сторону и в необычно резких выражениях осудил недостаточные усилия страны в сфере защиты климата.

«Решайте чёртовы проблемы», — заявил Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке и обращаясь при этом к политикам в целом. По его словам, политики не должны просто передавать проблемы следующему поколению.

Хабек особо отметил, что в США один из самых высоких показателей выбросов парниковых газов на душу населения в мире и что администрация президента Джо Байдена не делает достаточно, чтобы изменить ситуацию. «Я слышу много разговоров и знаю, что ваше правительство приняло решение стать климатически нейтральным, как Европа, к 2050 году. Но вы далеки, очень далеки от этого», — заявил немецкий министр.

«Извините, но вы не идёте по этому пути. США не идут по этому пути. Германия тоже на нём не была. Теперь я вывожу её на этот путь», — добавил Хабек. Он отметил, что низкие цены на энергоносители в США в первую очередь виноваты в нарушении климатического баланса. Перед лицом меняющегося мира должно меняться и мышление: политика — это не повторение того, что считалось правильным 30 лет назад, а работа с реальностью.